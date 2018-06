as-Soennah: 'gooi geen olie op het vuur en bewaar de rust'

DEN HAAG - Het bestuur van as-Soenah moskee verzoekt moslims, wijkbewoners en moskeegangers geen olie op het vuur te gooien en de rust te bewaren. Dit naar aanleiding van de aangekondigde actie van Pegida. 'We moeten ons niet laten provoceren tot escalatie of onverantwoord gedrag.' Wel roept het bestuur op om vrijdag gewoon naar de moskee te komen.

Pegida kondigde een kleine vier weken geleden een protest aan. De groep wil vrijdag, tijdens de vastenperiode van moslims, langs verschillende moskeën in Nederland trekken en een speenvarken braden voor de deuren van de verschillende gebedshuizen.

Het bestuur verzoekt nu moslims om geen olie op het vuur te gooien. Zij horen verschillende geluiden dat mensen vrijdag een tegengeluid willen bieden. 'Bedenk dat elke domme actie van een moslim Pegida in de kaart speelt. Moslims zullen dan als barbaren worden afgeschilderd en Pegida als een beschaafd clubje', aldus as-Soennah.



Zorgen

Het bestuur zegt zich zorgen te maken over de provocaties van Pegida. 'De situatie is dermate beladen en risicovol dat wij als moskee niet kunnen garanderen dat alles rustig verloopt. We willen dan ook de volledige verantwoordelijkheid daar leggen waar het hoort, namelijk bij de autoriteiten.'

Eerder zei Abdelhamid Taheri, woordvoerder van de as-Soennah moskee, tegen Omroep West dat 'niemand zit te wachten' op de aangekondigde demonstratie. 'Dit is natuurlijk intimidatie en uitlokking.'