Scheveningen wint derby met kleinst mogelijke verschil van Quick

DEN HAAG - Door een 1-0 overwinning op Quick is Scheveningen door naar de finale voor promotie naar de tweede divisie. Na 26 minuten schoot Barry Rog de enige treffer van het duel binnen. Het eerste treffen tussen beide clubs eindigde afgelopen woensdag in 1-1.

Dankzij de 1-1 was er van alles mogelijk. Quick ging voorvarend van start en was de betere. Tegen de verhouding in maakte Rog de 1-0 die Quick niet meer weg kon poetsen. De ploeg van Paul van der Zwaan had wel het overwicht, maar Scheveningen speelde het duel professioneel uit. Wel haalde Rog nog een gele kaart waardoor hij is geschorst voor het komende nacompetitieduel.

De prestatie van Quick is ondanks het verlies bijzonder. Als debutant in de derde divisie deed de ploeg meteen mee om de bovenste plaatsen. De nacompetitie was een welverdiend toetje dat op Houtrust eindigde.

Scheveningen haalde twee periodetitels en mag komende dinsdag aantreden tegen TEC uit Tiel. De winnaar van dat tweeluik promoveert naar de tweede divisie.

Scheveningen - Quick 1-0 (1-0) 1-0 Rog

