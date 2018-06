FC Lisse-aanvoerder: 'Neem het niemand kwalijk als er wat deuren kapot gaan'

LISSE - Een aangeslagen Lisse-aanvoerder Rik Vermeulen keek na afloop van de wedstrijd tegen Cuijk met pijn in zijn hart de kleedkamer rond. 'Als je ziet hoe jongens erdoorheen zitten', vertelde hij. 'Dan moet je slikken en weglopen om niet te emotioneel te worden. Ik neem het niemand kwalijk als er wat deuren kapot gaan.'

Zelf kon hij de degradatie ook maar moeilijk bevatten. Zo stelde hij: 'Het doet pijn. Je bent bezig om je emoties een plek te geven. Het is gewoon klote.'

Door een blessure kon de middenvelder zelf niet spelen. Vanaf de zijkant zag hij hoe zijn club naar de derde divisie afdaalde. 'Ik voelde me machteloos', vertelde Vermeulen over zijn rol naast het veld. 'Je hebt het vertrouwen dat de jongens hun taak uitvoeren. Na de wedstrijd gaat het door je hoofd waar het fout is gegaan. Het is een jonge groep die heel het seizoen op zijn tenen moest lopen. Er is ook zoveel voorgevallen dit seizoen.'



Kerels tegen knaapjes

Lisse beleefde inderdaad een bijzonder seizoen waar binnen de selectie veel gebeurde. Vermeulen weet dat de degradatie hard aankomt. 'Het zijn veel Lisse-jongens die hier spelen. Daar zal het een grote klap voor zijn. Voor de hele club is dit gewoon een klotejaar.'

Ook Lisse-trainer Robbert de Ruiter had het lastig met de degradatie: 'Dit komt keihard aan', vertelde hij na de wedstrijd . 'Met een 2-0 overwinning op een uitveld mag je de terugwedstrijd spelen. Maar, het zijn finales. We hebben het afgelopen week tijdens de nabespreking niet over de tegenstander gehad. Wijzelf zijn het grootste gevaar. Ik heb Roda en Sparta aangehaald. Gezegd; als dat ons maar niet overkomt. Dat gebeurde wel. Het was vandaag de kerels tegen de knaapjes.'

