Deel dit artikel:











Dames HGC verliezen van Huizen en kunnen niet meer promoveren Femke Verhoeff van HGC vlak na het laatste fluitsignaal (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De dames van HGC hebben in en tegen Huizen met 2-1 verloren. Na het verlies afgelopen week in de eerste wedstrijd in the-best-of-three-serie betekent dit dat er geen promotie naar de hoofdklasse meer in zit.

Vooral voor rust vergat HGC om veelvuldig te scoren. Alleen Karlijn Scheepens kon namens de Wassenaarse club de bal in het net krijgen. Huizen strafte het gebrek aan scorend vermogen aan de kant van HGC in de tweede helft af. Het verlies betekent dat HGC volgend seizoen wederom in de overgangsklasse speelt. LEES OOK: Dames HGC na shoot-outs onderuit in eerste wedstrijd play-offs