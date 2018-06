DASHCAM: Leerling en rij-instructeur krijgen schrik van hun leven

DEN HAAG - Een leerling en zijn rij-instructeur hebben zaterdagmiddag de schrik van hun leven gehad. Toen zij de A4 bij Den Haag afreden, reed plotseling een spookrijder op hen af. Een dashcam filmde het angstige moment.

'Het was heel heftig', zegt de rij-instructeur Tolga Cav van rijschool Delfin. 'De leerling was net nieuw. We verlieten de A4 en zagen de auto op ons afkomen. We schrokken ons rot. Wij reden nog met 70 à 80 kilometer per uur en de andere auto zeker 60 kilometer per uur. Het was levensgevaarlijk.'

Tolga vertelt dat de leerling geshockeerd was. 'Ik greep naar het stuur. Het was een schrikreactie.' Tolga heeft vervolgens de auto aan de kant gezet. 'Ik heb de leerling gerust gesteld en verteld dat dit kan gebeuren en dat je dan moet anticiperen.'



Rijles

'Dit kan gewoon niet', gaat Tolga verder. Ik ben blij dat het niet al te druk was op de snelweg. Die gast uit de andere auto zou nog een paar lessen bij moeten krijgen.'