Twee auto's verwoest door brand Auto in brand op de Händellaan in Delft | Foto: District8 Lesauto verwoest door brand op de Generaal Berenschotlaan | Foto: Regio 15

REGIO - Twee autobranden in de regio. In Delft is zaterdagavond een auto in vlammen op gegaan. Een paar uur later brandde een auto in Rijswijk volledig uit.

De auto in Delft stond geparkeerd aan de Händellaan. Het vuur werd zaterdagavond rond 23.00 uur ontdekt. De brandweer heeft het vuur geblust. De auto is door de vlammen volledig verwoest. In Rijswijk was het rond 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag raak. Daar brandde een lesauto die aan de Generaal Berenschotlaan stond volledig uit. De politie onderzoekt de branden.