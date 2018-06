Ontsnapte slang na jaar weer terug

DEN HAAG - Een rattenslang die een jaar geleden ontsnapt was, is zaterdag- op zondagnacht teruggevonden. Buurtbewoners zagen op de Haagse Van Zeggelenlaan een slang op straat. De politie werd gewaarschuwd.

Die wist de slang te vangen. Een van de buurtbewoners wist dat een jaar eerder bij iemand een slang ontsnapt was. Die werd daarop gewaarschuwd en kon haar slang weer meenemen.

De slang heeft zich vermoedelijk het jaar in leven gehouden met jacht op ratten, kikkers en muizen. De prooi wordt gewurgd, de slang is niet giftig. De rattenslang is niet gevaarlijk voor mensen en wordt veel als huisdier gehouden.