Kabinet wil af van medische proeven op apen in apencentrum BPRC

DEN HAAG - Er moet zo snel mogelijk worden gestopt met medische proeven op apen in het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk, vindt het kabinet. Als eerste stap heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) het BPRC laten weten dat het grootste apencentrum ter wereld hun dierproeven met apen met veertig procent moet verminderen.

Het BPRC krijgt van het kabinet de opdracht voor 1 januari 2019 met een plan van aanpak te komen. Naast het aantal proeven moet ook het aantal beschikbare apen worden teruggebracht door middel van geboortebeperking.

Regelmatig heeft het apencentrum in Rijswijk te maken met protesten. Een Dier Een Vriend is een van de actiegroepen die sinds 1998 strijdt voor de vrijheid van apen in het BPRC. In 2002 werd een verbod op experimenten op mensapen ingesteld waarmee de chimpansees van het laboratorium vrijkwamen. Ook werd toen beloofd dat het apencentrum verder afgebouwd zou worden, maar die eisen van de Tweede Kamer werden nooit ingewilligd.



'Ongelofelijk blij'

Een Dier Een Vriend bleef zich inzetten voor de 1500 apen die nog in het BPRC zaten. 'Wij zijn ongelofelijk blij en kunnen het niet geloven dat er eindelijk na zoveel jaren een minister is die de eerste stap naar een afbouw daadwerkelijk durft te zeggen', zegt Rosella d'Angeli, campagneleider van Een Dier Een Vriend. 'Natuurlijk zullen we er bovenop blijven zitten tot de laatste aap vrij is en de poort van het BPRC voorgoed sluit.'

