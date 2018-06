Leerlingen ISW Hoogeland doen mobieltje in de ban

NAALDWIJK - Zeventien VWO leerlingen van ISW Hoogeland in Naaldwijk leveren maandag hun mobieltje in. Ze doen mee aan het experiment 'Week zonder mobiel'. Zeven dagen, 24 uur per dag zijn ze mobiel onbereikbaar en ook niet mobiel online. Het project is minitieus voorbereid.

De leerlingen zijn op bezoek geweest bij Daantje Derks van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij deed onderzoek naar intensief gebruik van de mobiel en de gevolgen daarvan. Een weekje mobielloos is nog best kort, zegt Derks tegen mediapartner WOS. 'De eerste drie, vier dagen levert het vooral extra stress op. Je gaat constateren, dat je meer verslaafd bent dan je dacht.' Zij hoopt dat de deelnemers tegen het einde van de week het gevoel hebben dat ze meer tijd terugkrijgen en dat ze zich beter kunnen concentreren en ook dat ze meer gedaan krijgen in een korte tijd.'

Bang of de leerlingen na deze week niet proberen al het 'gemis' in te halen, is ze niet. 'Ik denk dat je na die week tot de conclusie komt, dat je eigenlijk niet zo heel veel gemist hebt', zei ze tegen de ISW-leerlingen. Ze verwacht eerder dat deze ervaring de deelnemers aan het denken zet en zij tot de conclusie komen, dat ze door de verslaving aan het mobieltje heel veel kostbare tijd verspelen.



Inlevermoment

De school pakt het serieus aan. Zo is er maandag een officieel inlevermoment georganiseerd, en aan het eind van het experiment staat op 11 juni het ophaalmoment gepland. Via een speciale website is de 'Week zonder mobiel' voor iedereen te volgen.