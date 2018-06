Brandweer helpt met twintig lifeguards de reddingsbrigade

DEN HAAG - De Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade (HVRB) krijgt dit jaar ondersteuning van twintig speciaal opgeleide lifeguards van de brandweer. Ook is er een Surf Rescue Team bij de brandweerkazerne Scheveningen die 24/7 inzetbaar is. Met een handtekening werd de samenwerking tusen de HVRB en de Veiligheids Regio Haaglanden (VRH) officieel bekrachtigd.

Voor het bewaken van de veiligheid aan de kust overhandigde de VRH ook vier nieuwe strandjeeps, twee nieuwe strandbikes en een 'all terrain vehicle' aan de reddingsbrigade.

In de maanden juni, juli en augustus is de HVRB in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur op het strand aanwezig. Afhankelijk van de drukte en het weer kan het toezicht tot 19.00 uur uitlopen. Tijdens de zomervakantie van de basisscholen (in Midden Nederland) houdt de HVRB elke dag toezicht van 10.00 tot 18.00/19.00 uur.

