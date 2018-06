Shocking Blue met Venus in The Handmaid's Tale

DEN HAAG - Het nummer Venus van de Haagse band Shocking Blue blijft onverminderd populair. Ruim 48 jaar na de nummer één-notering in Amerika is het nummer gebruikt in de meest recente aflevering van de awardwinnende serie The Handmaid's Tale.

In Amerika kwam Venus in 1969 op nummer één in de Billboard Top 100 en kreeg Shocking Blue met zangeres Mariska Veres wereldfaam. Venus was de eerste Amerikaanse nummer 1-hit van Nederlandse makelij.

In de zeventiende aflevering van de Emmy-awardwinnende serie The Handmaid's Tale hoor je tijdens de aftiteling de stem van Veres met 'A goddess on a mountain top. Was burning like a silver flame.The summit of beauty and love. And Venus was her name. She's got it. Yeah baby, she's got it.'



Gedwongen kinderen te baren

De serie speelt zich af in een dystopische nabije toekomst. Het geboortecijfer is door seksueel overdraagbare aandoeningen en milieuverontreiniging drastisch gedaald. De weinige vruchtbare vrouwen worden gedwongen Handmaids' (ofwel kamenierster) te worden en kinderen te baren. De hoofdrol wordt vertolkt door Elisabeth Moss. The Handmaid's Tale is in Nederland via Videoland te zien.

