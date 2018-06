Slang die anderhalf jaar kwijt is sterft in armen van eigenaar

DEN HAAG - Ze hadden nooit gedacht dat ze hun slang ADO - die al anderhalf jaar vermist was - nog eens terug zouden zien. Tot Patrick en Marjolein Stam in de nacht van zaterdag op zondag uit bed werden gebeld door buren. 'Of de slang die op de Van Zeggenlaan gevonden was, die van ons was', vertelt Marjolein. Maar lang hebben ze niet van de terugkeer van hun slang kunnen genieten.

In de nacht van zaterdag op zondag was er commotie aan de Van Zeggenlaan in Den Haag. Buurtbewoners waarschuwden de politie nadat ze een slang over straat zagen kruipen. De politie kon de rattenslang snel vangen. Een van de buurtbewoners wist dat er een tijd geleden een slang in de buurt was ontsnapt. En al snel bleek het om ADO te gaan, één van de twee slangen van Marjolein en Patrick, die twee straten verderop wonen.

'We hebben het kopje van de slang vergeleken met oude foto's die we nog hadden van ADO', legt Patrick uit. 'En die vlekken zijn uniek voor een slang. We wisten eigenlijk meteen dat het om ADO ging.'



Vriezer

Maar lang konden de twee niet genieten van de thuiskomst van ADO. 'Hij was er al slecht aan toe op het moment dat hij op straat werd gevonden. We hebben hem nog een hele tijd onder de warmtelamp gelegd, maar hij was niet meer te redden', zegt Patrick.

ADO sterft enkele uren nadat hij weer terug was bij zijn eigenaren. 'En vervolgens hebben we hem in de vriezer gelegd', zegt Marjolein. In haar hand heeft ze een bevroren bakje met een slang erin. 'Voor de zekerheid leg je zo'n slang nog even in de vriezer. Dan gaat hij langzaam slapen.'



Zevende

Verdrietig zijn ze niet, een dag later. 'Maar het is best wel een beetje zielig. Hij heeft anderhalf jaar overleefd in het wild. Dat is wel heel bijzonder. En hij heeft de zevende plek van ADO Den Haag ook nog meegemaakt', zo besluit Marjolein.

