Bijna half miljoen euro voor tijgers, Haagse Montessorischool Houtwijk haalt veel geld op Actie Team Tijger haalt bijna half miljoen euro op voor tijgers in het wild. (Foto: WNF)

DEN HAAG - Montessorischool Houtwijk uit Den Haag is tijdens de actie Team Tijger in Amsterdam uitgeroepen tot beste actievoerende scholen van Nederland. De school haalde 4.356 euro op voor de Rangers-jongerenorganisatie van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Ze delen de titel met de Comeniusschool uit Zeist. In totaal bracht de actie 452.210 euro op voor tijgers in het wild.

Duizenden scholieren en scholen kwamen de afgelopen maanden in actie om geld in te zamelen om het aantal tijgers wereldwijd te verdubbelen. De Montessorischool Houtwijk uit Den Haag heeft een schilderijenveiling en een sponsorloop gehouden om geld in te zamelen. Het aantal tijgers is volgens het WNF in 100 jaar tijd met 97 procent afgenomen. Tegenwoordig leven er 3900 tijgers in het wild. Belangrijkste oorzaken van die afname zijn onder meer stroperij en ontbossing.

Illegale handel WNF wil met de opbrengst zoveel mogelijk leefgebieden van tijgers beschermen en met elkaar verbinden. Ook wordt er hard gewerkt aan het stoppen van de illegale handel in tijgerproducten. Daarnaast worden er nieuwe bossen aangeplant en worden mensen opgeleid die stropers moeten opsporen.