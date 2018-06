Spookrijder A4 is rijbewijs kwijt

DEN HAAG - De automobilist die zaterdagmiddag tegen het verkeer in de A4 bij Den Haag opreed, is zijn rijbewijs kwijt. Dat meldt de politie. De spookrijder botste bijna frontaal met een rijlesauto. Het angstige moment werd gefilmd door een dashcam.

Rij-instructeur Tolga Cav en een leerling kregen de schrik van hun leven. 'De leerling was net nieuw. We verlieten de A4 en zagen de auto op ons afkomen. We schrokken ons rot. Wij reden nog met 70 à 80 kilometer per uur en de andere auto zeker 60 kilometer per uur. Het was levensgevaarlijk.' De rij-instructeur kreeg de complimenten van de politie. 'Ze zijn echt door het oog van de naald gekropen', aldus de woordvoerder.

Naar aanleiding van het filmpje, dat onder andere op de website van Omroep West verscheen, en een melding via de website politie.nl stelde de politie een onderzoek in. Hieruit bleek dat het niets anders kon dan het rijbewijs in te trekken. Ook moet de bestuurder een rijvaardigheidsonderzoek volgen.