West Wekker: telefoon in de ban en hoe voorkom je brand bij een afvalverwerkingsbedrijf?

DEN HAAG - Hoe voorkom je na drie keer brand te hebben gehad een nieuwe brand? Afvalverwerker Renewi in Wateringen al drie keer brand gehad, ondanks de maatregelen die zij al namen. Verder in de West Wekker: spookrijder is rijbewijs kwijt en leerlingen doen hun mobiele telefoon in de ban.

1. Hoe voorkom je na drie keer brand een nieuwe brand?

Bij afvalverwerker Renewi in Wateringen heeft drie keer in korte tijd een brand gewoed. Het bedrijf had al maatregelen genomen, maar desondanks was het zaterdag 26 mei weer raak. Hoe is een mogelijke toekomstige brand te voorkomen?

2. Spookrijder A4 is rijbewijs kwijt

De automobilist die zaterdagmiddag tegen het verkeer in de A4 bij Den Haag opreed, is zijn rijbewijs kwijt. Dat meldt de politie. De spookrijder botste bijna frontaal met een lesauto. Het angstige moment werd gefilmd door een dashcam.





3. Leerlingen leveren mobieltje in

Zeventien VWO leerlingen van ISW Hoogeland in Naaldwijk leveren maandag hun mobieltje in. Ze doen mee aan het experiment 'Week zonder mobiel'. Zeven dagen, 24 uur per dag zijn ze mobiel onbereikbaar en ook niet mobiel online. Het project is minutieus voorbereid.

4. Zand, zand en nog eens zand op het Lange Voorhout vanwege WK Zandsculpturen

We nemen vandaag een kijkje bij het wereldkampioenschap. Er doen acht landen mee aan de wedstrijd, die eens in de drie jaar wordt gehouden. Ruim een week lang kunnen belangstellenden kijken naar de manier waarop de sculpturen tot stand komen.

Weer: De dag begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door. Op de stranden kan het wel lang grijs blijven, maar het blijft droog. Er waait een matige noord- tot noordwestenwind. Het wordt 17 of 18 graden op de stranden. Landinwaarts wordt het met een beetje zon 20 graden.