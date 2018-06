Deel dit artikel:











Raymond van Barneveld prolongeert samen met Van Gerwen World Cup of Darts Raymond van Barneveld (Foto: Steve Welsh/PDC)

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft samen met Michael van Gerwen de titel geprolongeerd op de World Cup of Darts 2018. De twee Nederlanders versloegen in de finale in Frankfurt Schotland met 3-1.

Van Gerwen zette Nederland op voorsprong door Peter Wright met 4-2 te verslaan. Gary Anderson bracht Schotland op gelijke hoogte door een 4-1-overwinning op Van Barneveld. In de dubbel won Nederland gemakkelijk (4-1), waarop Van Gerwen de klus klaarde tegen Anderson (4-0). Het is de vierde keer dat Nederland de titel verovert. Daarmee komen de Nederlandse darters op gelijke hoogte met Engeland.