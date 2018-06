Deel dit artikel:











Wat doet die (nog) lege bouwwand van 120 meter op de Scheveningse boulevard? Bouwwand van 120 meter op de boulevard van Scheveningen | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Bezoekers van de Scheveningse boulevard is het dit weekend waarschijnlijk niet ontgaan: tussen de pier en Carlton Beach is een bouwwand van 120 meter verrezen. Zaterdag was deze nog helemaal leeg, maar tot medio juli gaan verschillende Street Art kunstenaars op deze gigantische kleurplaat een moderne Panorama Mesdag maken.

Elk weekend zullen verschillende artiesten die zijn aangesloten bij The Hague Street Art een deel van de bouwwand inkleuren. Het kunstwerk wordt in sommige gevallen gemaakt met de hulp van Scheveningse basisschoolleerlingen. Daarmee maakt het onderdeel uit van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar Scheveningen.