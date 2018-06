LUMC doet onderzoek naar hondsdolheid wereldwijd

LEIDEN - Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en alarmcentrale Eurocross gaan onderzoek doen naar rabiës, ofwel hondsdolheid. In Nederland komt de ziekte nauwelijks voor, maar wereldwijd overlijden ongeveer 60.000 mensen aan besmetting van het virus dat wordt overgedragen via beten van honden, katten, vleermuizen en apen.

Vorig jaar lag het aantal meldingen van rabiës zestig procent hoger dan het jaar ervoor. De meeste meldingen komen uit Indonesië, Thailand en Vietnam. 'Gelukkig zien we zelden hondsdolheid in Nederland', vertelt hoogleraar Reizigersgeneeskunde Leo Visser. 'Maar de Nederlandse reiziger is zich vaak te weinig bewust van het gevaar van bijtverwondingen op reis en moet dan ook goed geïnformeerd worden.'

Het onderzoek van LUMC en Eurocross richt zich op de oorzaken van rabiësbesmetting, de soorten injecties die worden gegeven, of er gemakkelijk aan die middelen te komen is en wat ze kosten.

