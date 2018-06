Dinsdag 5 juni in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 5 juni ziet u de volgende zaken:

- Duidelijke beelden van drie personen die samenwerken om tassen vol spullen te stelen bij So Low in Rijswijk.

- In een paskamer van H&M wordt een 20-jarige vrouw beroofd van haar telefoon door een man die ineens achter haar staat. De verdachte is door meerdere camera's gefilmd.

- Twee mannen stelen twaalf dure horloges uit een winkel in het centrum van Den Haag.

- Een beveiliger van supermarkt Jumbo op Scheveningen betrapt een vrouw die dure koffie steelt. Als hij haar aanspreekt, wordt hij bedreigd en mishandeld door twee mannen.

- Tot slot beelden van een inbraak bij een fietsenwinkel in Rijswijk. De dader neemt vier elektrische fietsen mee.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.