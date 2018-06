Eneco schrapt honderden banen

DEN HAAG - Energieleverancier Eneco schrapt ongeveer 250 arbeidsplaatsen. Dat is volgens het bedrijf nodig om efficiënter te kunnen werken. Op dit moment werken er nog zo'n drieduizend mensen bij het bedrijf.

Eneco denkt dat een deel van het banenverlies opgevangen kan worden door natuurlijk verloop en interne overplaatsingen. Maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

CNV Publieke Diensten laat in een eerste reactie weten vertrouwen te hebben in de aanpak van Eneco.



Verkoop

Eneco bevindt zich momenteel in een verkoopproces. Het bedrijf was eigendom van in totaal 53 gemeenten, vooral in Zuid Holland. Energie is een zogenoemde nutsvoorziening, was de redenering, en de productie daarvan zou in overheidshanden moeten zijn. Grootaandeelhouders zijn Rotterdam (31,69%), Den Haag (16,55%) en Dordrecht (9,05%).

Omdat de energieleverancier de laatste jaren steeds commerciëler is gaan werken, vroegen veel gemeenten zich af wat ze nog moesten met de aandelen. Verkoop bracht ook nog eens geld in het laadje. Uiteindelijk willen Rotterdam en Dordrecht wel verkopen, maar Den Haag niet.