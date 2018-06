Burgemeester Krikke 'geweldig trots' op komst Invictus Games naar Den Haag

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke is 'geweldig trots' dat de Invictus Games over twee jaar naar de stad komen. Dat laat zij weten in een reactie op een officiële tweet van de Engelse Prins Harry, de Duke of Sussex, waarin hij duidelijk maakt dat hij blij is dat Den Haag in 2020 ook gaststad is van het internationaal paralympisch sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger.

Prins Harry, die drie weken geleden in het huwelijk trad met de Amerikaanse actrice Meghan Markle, is de initiatiefnemer van het evenement. Burgemeester Krikke noemt de Invictus Games 'hét sportevenement van en voor militairen die getekend uit de strijd zijn gekomen en werken aan hun herstel'. Krikke: 'Ik weet zeker dat deze veteranen zich in de internationale stad van vrede en recht thuis zullen voelen. Wij als Den Haag zullen hen in ieder geval met open armen ontvangen. Ik dank de Hertog van Sussex en zijn organisatie voor het vertrouwen in Den Haag.'

Vorige week lekte al uit dat de spelen waarschijnlijk naar Nederland komen. Op initiatief van oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif deed ons land in februari een bid in Londen om de Invictus Games in 2020 naar Nederland te halen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd.



Het sportevenement wordt sinds 2014 jaarlijks georganiseerd in een andere stad ergens ter wereld. Dit jaar zijn ze in Sydney in Australië. Volgens de burgemeester passen ze heel heel goed bij wat Den Haag in in 2020 nog meer te wachten staat.

Want dat wordt een 'bijzonder' jaar, voorspelt zij. 'We vieren dat jaar dat we 75 jaar bevrijd zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook bestaat de Verenigde Naties 75 jaar, en als tweede VN-stad ter wereld zal Den Haag bij die mijlpaal een bijzondere plek innemen. De Invictus Games passen prachtig in dit jaar van vieren, herdenken en stilstaan bij de grote offers die velen - ook nu nog - voor vrede en vrijheid moeten brengen.'



Eerbetoon

Het ministerie van defensie laat in een reactie ook weten 'trots' dat het 'indrukwekkende evenement' in Nederland wordt gehouden. Minister Ank Bijleveld (CDA) noemt het een 'eerbetoon aan al die militairen die zich wereldwijd inzetten voor een betere wereld'. De bewindsvrouw: 'Deze sporters hebben de kracht gevonden om, nadat ze (zichtbaar of onzichtbaar) gewond raakten, zichzelf opnieuw uit te vinden. Zij laten zien wat het betekent om Invictus te zijn: onoverwinnelijk.'

De games brengen grote aantallen sporters, fans en pers naar Nederland, maar ook een lid van het Britse koninklijk huis. Prins Harry is niet alleen zelf veteraan, maar ook beschermheer van de Invictus Games. De Britse prins vocht zelf onder meer als Apache-vlieger in Afghanistan.



Herstel

Den Haag wordt een motivatie zijn voor de honderden militairen die de Invictus Games gebruiken als inspiratie voor hun herstel, denkt Bijleveld. 'We zagen in Londen, Orlando en Toronto hoe inspirerend de Games zijn. Ik weet zeker dat het ook nu een ongelofelijke ervaring wordt voor iedereen in Den Haag die de 'Invictus Games spirit' omarmt', stelt de minister in een verklaring.

De openingseditie was in september 2014 in Londen. Sindsdien kwam het evenement naar Orlando (Verenigde Staten 2016) en Toronto (Canada 2017). De vierde en aankomende editie wordt van 20-27 oktober 2018 gehouden in Sydney (Australië).