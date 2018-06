Estafettestaking openbaar vervoer gaat dinsdag verder in onze regio

REGIO - Wil je dinsdag met de streekbus dan heb je een uitdaging. Om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten leggen de chauffeurs het werk neer. Een deel van Zuid-Holland moet het stellen zonder streekvervoer. Het gaat om bussen van vervoerder Arriva die rijden in de omgeving van Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Lisse en Schoonhoven.

De staking begint dinsdagochtend vanaf de eerste rit en duurt tot woensdagochtend eerste rit. Het streekvervoer rijdt ook niet in delen van Flevoland en Overijssel. 'Inzet van de acties blijft een nieuwe cao, met concrete afspraken over lonen en werkdruk', zegt onderhandelaar Hanane Chikhi van CNV Vakmensen.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de 12.000 werknemers in het openbaar vervoer zitten al een tijdlang in een impasse. Na landelijke stakingen op 4 januari, 30 april en 1 mei zijn de acties in estafette-vorm doorgezet.



Wat rijdt wel en wat rijdt niet?

De vakbonden gaan er van uit dat alle buschauffeurs meedoen aan de staking, maar in de praktijk loopt het nog weleens anders. In een enkel geval kan het gebeuren dat een bus wel rijdt. Toch is het verstandig daar niet vanuit te gaan en te zoeken naar alternatief vervoer.

In onze regio is er ook nog sprake van grensoverschrijdende lijnen. Lijn 45 Leiden – Den Haag wordt gezamenlijk gereden door vervoerders Arriva en Connexxion. De ritten van Arriva vervallen, maar die van Connexxion rijden volgens dienstregeling. Dat houdt wel in dat de bussen die wel rijden extra vol kunnen zitten.

LEES OOK: Personeel Arriva legt dinsdag werk neer voor betere cao