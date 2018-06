Mysterieuze beep: ‘ik ben toch niet gek?’

DEN HAAG - Na het vreemde trompetgeschal dat te horen was in de regio twee jaar terug is er opnieuw een raadsel rond een geluid. Suzanne van der Velde uit Den Haag hoort regelmatig korte ‘beeps’ komen uit het luchtalarmsysteem bij haar in de buurt. Wij gingen op zoek naar waar dit vreemde geluid vandaan komt.

‘Ik heb veel navraag gedaan bij vrienden en zij horen het ook. Ik ben dus niet gek’. Suzanne hoort regelmatig korte geluiden komen uit het luchtalarmsysteem van ongeveer twee seconden. ‘Ik denk dat het tests kunnen zijn om te kijken of de systemen het nog doen’.

'De ‘beep’ is inderdaad een testgeluid voor het alarmsysteem’, zegt Arno Bongaards van Veiligheidsregio Haaglanden. Dit zogenoemde ‘technische test alarm’ wordt gebruikt als er een storing is geweest aan de mast waardoor het geluid het niet doet. Als iemand meldt dat tijdens de maandelijkse test een paal niet is gaan loeien, gaat er iemand kijken of het signaal van de meldkamer wel goed binnenkomt.

Harde scheepstoeter

Het geluid dat tijdens de test uit het luchtalarmsysteem komt klinkt als een korte, harde scheepstoeter. Dat klinkt heel anders dan het 'normale' testgeluid om verwarring te voorkomen. ‘Anders denken mensen: wat is er nu aan de hand, en gaan ze meldingen maken. Daarom is het een afwijkend geluid’, zegt Bongaards.

Als er vaker een ‘beep’ te horen is komt dat door onderhoud aan de masten. Dan is hetzelfde geluid ook te horen. Volgens Bongaards is er geen reden om ongerust te zijn: ‘als er een ‘testtoeter’ uit het systeem komt, betekent dit dat het goed werkt’.

'Het plaatje is compleet'

Vragenstelster Suzanne weet nu zeker dat ze niet gek is en is blij met het antwoord. ‘Ik wilde het graag weten, nu is het plaatje compleet.’

Deze vraag is gesteld in onze rubriek ‘Rake Vragen’. Heb jij ook een Rake Vraag? Stuur hem in, wie weet gaan we samen opzoek naar het antwoord!

LEES OOK: Angstaanjagend geluid dendert door de regio, door het land en over de wereld