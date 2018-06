Deel dit artikel:











Acht grote zandkunstwerken in Den Haag: WK Zandsculpturen begonnen WK Zandsculpturen | Foto: Richard Mulder WK Zandsculpturen | Foto: Richard Mulder WK Zandsculpturen | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Ruim 350.000 kilo speciaal zand wordt gestort op het Lange Voorhout. Daar is maandag het wereldkampioenschap Zandsculpturen van start gegaan. Het is de eerste keer dat Nederland gastland is van dit wereldkampioenschap, dat eens in de drie jaar wordt gehouden. In totaal verrijzen er acht grote zandkunstwerken van maar liefst vier tot vijf meter hoog.

Acht landen doen mee: Japan, Singapore, Rusland, Mexico, Ierland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Tsjechië. Omdat Nederland gastland is mag het niet meestrijden om de eer. Wel zullen de Nederlanders een zandsculptuur bouwen die speciaal wordt opgedragen aan Scheveningen. Voor elke sculptuur wordt 40.000 kilo speciaal zand gebruikt. De bouwers zijn overdag actief en in de avonduren worden de werken op een speciale manier uitgelicht door lichtkunstenaars. De sculpturen blijven tot 19 augustus vrij te bekijken, daarna wordt het zand in de bouw hergebruikt.

Feest aan Zee Het WK Zandsculpturen is onderdeel van het evenement Feest aan Zee, dat viert dat Schevenigen tweehonderd jaar bestaat. Het thema is daarom ook '200 jaar zee, zand en...' De bouwers laten zich volgens de organisatie ook inspireren door schilders en door de 'Nederlandse tolerantie'.