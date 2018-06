Deel dit artikel:











Een vraag over de Rotterdamsebaan? Stel hem in 'Radio Rotterdamsebaan'! In de tunnelbuis van de Rotterdamsebaan (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De bouw van de Rotterdamsebaan is al behoorlijk onderweg. Het nieuwe stuk weg, inclusief tunnel is het grootste infrastructurele project in de Randstad van dit moment. In de buurt van Ypenburg of de Binckhorst in Den Haag wordt van alles gebouwd. Maar het gaat om een tunnel; dus veel gebeurt onder de grond. Het pand van Omroep West staat midden 'in de bouwput' en dus volgen wij dit megaproject met het programma ‘Radio Rotterdamsebaan’.

Maandagavond ontvangt presentator Tjeerd Spoor tussen 18.00 en 19.00 uur wethouder Boudewijn Revis, omgevingsmanager Erik-Jan Mann en hoofduitvoerder Goop Bron. Zij praten je helemaal bij over de stand van zaken. Waar is de boor Catharina-Amalia nu, is er sprake van verzakkingen en loopt alles nog op schema? Het is alweer de 10e Radio Rotterdamsebaan en dus de hoogste tijd voor een vragenuur. Heb je een prangende vraag over de Rotterdamsebaan dan is dit je kans. Je kunt natuurlijk maandagvanavond bellen met de studio via nummer: 070 - 390 54 54. Wil je er zeker van zijn dat je vraag wordt behandeld, stuur dan een mail naar: studiohaagschebluf@omroepwest.nl. ZIE OOK: Dossier Rotterdamsebaan