Burgemeester Krikke wil meer vuurwerkvrije zones met oud en nieuw

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke zet bij de komende jaarwisseling in op meer vrijwillige vuurwerkvrije zones. Volgens de gemeente is de proef met vuurwerkvrije zones afgelopen oud en nieuw 'grotendeels succesvol verlopen'.

'We willen de jaarwisseling steeds meer teruggeven aan de stad. Dit initiatief past daarbij. Nu het overgrote deel van de bewoners die mee hebben gedaan positief is, wil ik het experiment komend jaar verder uitbreiden', stelt Krikke in een verklaring.

De proef van afgelopen jaarwisseling hield in dat bewoners met elkaar afspraken maakten om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom een pleintje, speeltuin of park. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad had kritiek op deze vuurwerkvrije zones, omdat ze vreesden dat het niet zou werken.



Duidelijke afspraken

Met alle initiatiefnemers is de afgelopen tijd op de jaarwisseling teruggekeken. De reacties zijn volgens de gemeente Den Haag over het geheel genomen positief. Soms werd er nog wel vuurwerk afgestoken, maar dat had volgens de bewoners te maken met onvoldoende duidelijke afspraken met de hele buurt of straat.

De vuurwerkvrije zone in de Thijssestraat is de enige die niet succesvol gelopen is. Uit een gesprek met de initiatiefnemer blijkt dat een groot deel van de bewoners niks voelde voor de vuurwerkvrije zone. Voor de komende jaarwisseling wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn op deze plek.



'Lokaal verbod werkt niet'

Op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico's rond oud en nieuw. De belangrijkste aanbeveling van de raad om letsel en overlast terug te dringen, is een verbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen. De burgemeesters hebben het kabinet laten weten dat zo'n verbod alleen zin heeft als ook de verkoop ervan wordt verboden en als het landelijk wordt ingevoerd.

Een lokaal verbod werkt volgens de burgemeester dus niet. 'Stel dat Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wel een lokaal vuurwerkverbod afkondigen en Den Haag niet, dan komt iedereen hier z’n vuurwerk afsteken. De overlast neemt dan niet af, die verplaatst zich alleen maar. Gemeenten die geen verbod invoeren, hebben dan een schier onmogelijke handhavingsopgave. Als grote steden hopen we zeer dat het kabinet dat pad niet opgaat.'



Minder schade

De politie en het Openbaar Ministerie hebben tijdens de jaarwisseling flink ingezet op de opsporing van illegaal vuurwerk. In de regio Den Haag is er 4.247 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Ook is er veel voorlichting op bijvoorbeeld scholen gegeven en zijn er tienduizend kindervuurwerkbrillen uitgedeeld in de stad.

De maatregelen hebben volgens de gemeente effect gehad. De schade in de openbare ruimte is gedaald van 422.427 euro in 2017 naar 358.637 in 2018.