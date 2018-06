Hoogheemraadschap: 'kritiek ex-dijkgraaf is persoonlijke en eenzijdige opvatting'

DEN HAAG - De bestuurders van het Hoogheemraadschap van Delfland nemen afstand van de kritiek van voormalig dijkgraaf Van Haersma Buma. Die schreef de fractievoorzitters van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap op zijn laatste dag dat de verhoudingen binnen het dagelijks bestuur ronduit slecht zijn. Dat was eerder ook gebleken uit een onderzoek van een organisatiebureau.

Het hoogheemraden, zeg maar de wethouders van het Hoogheemraadschap, laten in een korte schriftelijke reactie weten de uitlatingen van de voormalig dijkgraaf te ziens 'als een persoonlijke en eenzijdige opvatting'. Er zouden de afgelopen periode de nodige stappen zijn gezet om de 'onderlinge samenwerking verder te verstevigen'.

Juist daar wringt de schoen. Een jaar geleden liet Van Haersma Buma een onderzoek doen naar de organisatie door organisatiebureau Galan Groep. De conclusies van dat bureau liegen er niet om. In een brief van 1 juni 2017 merkt de onderzoeker op over de samenwerking tussen de bestuurders: 'De tegenstellingen escaleren regelmatig op zodanige wijze dat de organisatie hiermee wordt geconfronteerd. Men spreekt van gedrag van sommige bestuurders die de ‘vuile was regelmatig buiten hangen’. Slecht voorbeeldgedrag dat in de organisatie ook splitsend werkt.'

Permanent armpje drukken





Met andere woorden: de bestuurders liggen zo met elkaar overhoop dat de ambtenaren er fors last van hebben. Van Haersma Buma noemt dit in zijn brief 'permanent armpje drukken van een paar collegeleden'. Iedereen moest volgens hem op zijn eigen terrein blijven, en van contact tussen de leden was volgens hem nauwelijks sprake.

Vooral Marcel Houtzager moet het ontgelden in de brief van de voormalig dijkgraaf. Hij is de eerste vervanger van de dijkgraaf, de eerste loco heet dat. Hem worden vrij tirannieke trekken toegedicht: 'De dijkgraaf en de verenigde vergadering moeten doen wat het college van dijkgraaf en hoogheemraden wil, lees de eerste loco wil'. In de persverklaring van het Hoogheemraadschap wordt dit dus uitgelegd als persoonlijke en eenzijdige opvatting.



Feestje

Piet-Hein Daverveldt wordt maandagmiddag om 17 uur geïnstalleerd als nieuwe dijkgraaf. Dat gebeurt tijdens een extra vergadering van de verenigde vergadering, en dat moet een feestje worden.