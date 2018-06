Advocaat Malek F.: 'Geen enkele aanwijzing voor een terroristisch motief'

DEN HAAG - Er is geen enkele aanwijzing dat Malek F. een terroristische aanslag pleegde op Bevrijdingsdag. Dat zegt zijn nieuwe advocaat Job Knoester. Die stond de familie van Malek F. al bij, maar treedt nu ook namens de verdachte Syriër op. Op 5 mei viel F. drie mensen aan met een mes op het Haagse Johanna Westerdijkplein, in de buurt van de Haagse Hogeschool.

Advocaat Job Knoester heeft de verklaringen van Malek ingezien en 'herkent niets van een terroristisch motief'. Knoester zegt normaal terughoudend te zijn met informatie die in strafdossiers staat. 'Die informatie hou ik altijd voor me tot in de rechtbank. Maar deze zaak heeft zoveel maatschappelijk onrust veroorzaakt, daarom wil ik hiermee naar buiten treden.'

Malek F. stond bekend als 'verward persoon'. Volgens een vriend van de verdachte had hij waanideeën, ook was hij onder behandeling van een ggz-instelling. Namens de familie van Malek doet Knoester aangifte tegen die ggz-instelling. De familie zou vele malen tevergeefs om hulp hebben gevraagd, omdat Malek paranoïde gedachten aan het ontwikkelen was.



'Heftige gebeurtenis'

Malek F. werd tijdens zijn daad overmeesterd door de politie en zit vast in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Volgens Knoester gaat het naar omstandigheden goed met F. 'Het was een heftige gebeurtenis, ook voor hem.'