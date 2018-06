Coalitieakkoord Delft: groter deel binnenstad autoluw

DELFT - Een groter deel van de Delftse binnenstad wordt autoluw. Dat staat in het coalitieakkoord dat GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA maandag hebben gepresenteerd. Om welke straten het precies gaat, is nog niet bekend. De vijf partijen willen de komende vier jaar veel aandacht gaan besteden aan duurzaamheid, een meer gevarieerd aanbod aan huizen en een solide financieel beleid.

In Delft gaat een brede coalitie aan de slag van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. Diezelfde partijen regeerden ook al de afgelopen vier jaar. Maar dat betekent volgens fractievoorzitter Frank van Vliet van de grootste partij in Delft, GroenLinks, niet dat alles hetzelfde blijft. 'We hebben echt even achterovergeleund om te bedenken wat onze een nieuwe gezamenlijke visie is.'

Die is nu verwoord in een akkoord: 'De toekomst in uitvoering'. Het akkoord is op hoofdlijnen opgesteld dat later door wethouders samen met de stad en gemeenteraad wordt uitgewerkt. Na de zomer moet er een meer gedetailleerd bestuursakkoord komen.



Gebiedswethouders

Een van de belangrijke thema's in dit akkoord is duurzaamheid. Daarbij zijn de zeventien doelstellingen van de Verenigde Naties op dit gebied gebruikt. Eén van de grote uitdagingen hierbij is dat ook Delft in de toekomst van het gas af moet. Verder wil het nieuwe stadsbestuur 'stevig inzetten' op de fiets en het openbaar vervoer, aldus Van Vliet tijdens de presentatie van het akkoord. 'Voor de auto blijft er plek, maar in beperktere mate.'

Nieuw is ook dat Delft gebiedswethouders krijgt voor Buitenhof, Tanthof, Voorhof en de Kuyperwijk. Aan die wijken moet komende jaren veel gebeuren. 'Daar gaan we vol op inzetten.' Maar ook andere delen van de stad – Schie-oevers, de campus van de TU, het gebied rond het Reinier de Graaf Gasthuis en de spoorzone – worden zeker niet vergeten, beloofde Van Vliet.



Niet veel geld beschikbaar

Als het aan het nieuwe college ligt komen er vooral middeldure en dure nieuwe woningen bij in de stad. De voorraad sociale woningen wordt vernieuwd, als het kan. Verder wordt geld geïnvesteerd in openbare orde, veiligheid en handhavers.

Maar heel veel geld is daarvoor niet beschikbaar. Want het stadsbestuur houdt vast 'aan een solide beleid', beloofde Van Vliet. 'We hebben de afgelopen jaren alle zeilen moeten bijzetten. We zullen de komende jaren voorzichtig met geld omgaan.' Dat betekent in de praktijk dat er komende jaren twee miljoen structureel per jaar beschikbaar is en nog eens tien miljoen incidenteel voor nieuwe uitgaven. De bedoeling is dat de lasten voor de burger niet stijgen.



Extra taak burgemeester

Nieuw is ook dat de burgemeester een extra taak krijgt. Zij is – standaard – al verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, maar krijgt daar nu 'Verbonden stad' bij. Zij gaat verschillende groepen in de stad bij elkaar brengen.

De partijen hebben vijf wethouders voorgedragen: