Partijen tekenen coalitieakkoord voor Delft

DELFT - De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt. Maandag is het akkoord ondertekend door de onderhandelaars.

Het motto van het akkoord is 'De toekomst in uitvoering'. Eén van de thema's waar de nieuwe coalitie zich op richt is duurzaamheid. Zo wil ze Delft voorbereiden op een stad zonder aardgas en gebruiken als proeftuin voor duurzame innovatie.

De coalitie zegt onder andere aan te sturen op meer (middel)dure huur- en koopwoningen. Verder komt er extra geld voor armoedebeleid. Daarnaast wil de coalitie de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven verbeteren.

De partijen hebben vijf wethouders voorgedragen: