Nedcargo verkoopt containerhaven Alpherium aan CCT

ALPHEN AAN DEN RIJN - Combined Cargo Terminals (CCT) heeft containerhaven Alpherium overgenomen van Nedcargo. Nedcargo is de exploitant van de binnenvaartcontainerterminal in Alphen aan den Rijn. Ook de binnenvaartschepen For Ever, Gouwenaar 2 en Gouwenaar 3 en de Nedcargo Container Barging worden overgenomen door CCT. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

In de afgelopen jaren is Alpherium uitgegroeid tot één van de grootste binnenlandse containerhavens in Nederland. Alpherium verzorgt voor Heineken de complete logistiek van containers vanaf de brouwerij in Zoeterwoude-Rijndijk naar de zeehavens. Naar eigen zeggen zorgt Nedcargo ervoor dat er ruim zes miljoen minder vrachtwagenkilometers nodig zijn, waardoor de CO2-uitstoot met meer dan dertig procent verminderd wordt.

Luc Smits (CCT): 'We zijn heel blij met de overname van Alpherium en Nedcargo Container Barging. Deze overname draagt bij aan onze strategie om CCT te laten groeien. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze klanten nog meer flexibiliteit en duurzame transportoplossingen te bieden.'



Afvaarten

CCT verzorgt wekelijks zestien zogeheten afvaarten naar verschillende havens in het Verenigd Koninkrijk, vier vaarten per week naar havens in Noorwegen en vaart wekelijks naar Portugal en Spanje. Naast Alphen heeft CCT ook de West-Brabant Corridor in zijn beheer. Dat is een vaardienst voor containers tussen de zeeterminals in Rotterdam en binnenvaarthavens.

