Afvalverwerker komt na reeks branden met maatregelen, jij kan ook helpen

WATERINGEN - Drie branden in een korte tijd bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi uit Wateringen. De veroorzaker van de problemen is elke keer (grof) huisvuil. Maar hoe voorkom je dat?

'Sowieso houden wij de hopen klein, dus binnen 24 uur zorgen we ervoor dat het afgevoerd wordt', vertelt locatiemanager van Renewi Marc Buijtene. 'Daarna controleren wij warmte in de vuilnishopen met warmtecamera’s.'

'Onder bepaalde omstandigheden met vochtigheid en temperatuur kan er broei ontstaan', zegt John Kardol van de brandweer. 'Op den duur neemt de temperatuur dan zo toe dat het uiteindelijk leidt tot brand.'



Ook jij kan helpen

Eén van de problemen van nu zijn lithiumbatterijen. 'Dat is momenteel echt een groot probleem. Iedereen weet dat telefoons spontaan kunnen ontbranden, dus je kan je voorstellen wat er dan gebeurt in zo'n afvalhoop. Binnen een minuut is het een grote brand.'

Renewi investeert nu ook in een nieuwe, sterkere sprinkler om bij branddetectie direct en langdurig te kunnen blussen. Volgens manager van Renewi John de Wit kan jij ook helpen om branden te voorkomen. 'Afval scheiden begint bij jezelf. Chemisch afval, batterijen… als je in een milieustraat komt, dan is het makkelijk om dat even samen met een busje lijm weg te gooien. Maar lever het apart in. Dat voorkomt bij ons veel problemen.'

