Bedreiger burgemeester Rodenburg overleden

MIDDEN-DELFLAND - De man die in 2016 burgemeester Arnoud Rodenburg en wethouder Annemiek de Goede van Midden-Delfland bedreigde, is overleden. Dat schrijft de burgemeester maandag op de website van de gemeente.

De 58-jarige Maaslander werd in april 2017 veroordeeld tot twaalf weken celstraf, waarvan tien voorwaardelijk, en een contactverbod. Hij ging zonder succes in beroep tegen deze uitspraak en kondigde eind vorig jaar aan dat hij naar de Hoge Raad stapte om het vonnis aan te vechten.

Maaslander Jan de V. stuurde Rodenburg anonieme dreigbrieven waarin hij diens vertrek eiste. Ook schold hij in een brief wethouder De Goede uit voor 'goor rotwijf met varkenskop' en chanteerde hij de weduwe van de gemeentesecretaris. Hij werd in juni 2016 opgepakt.



Rechtsgang stopt

Door het overlijden van de man stopt nu ook de rechtsgang naar de Hoge Raad, schrijft Rodenburg op de gemeentesite. 'Voor mij en andere slachtoffers betekent dit hoe dan ook dat de heel vervelende zaak nu in definitieve rust is gekomen. En daarmee zetten we een punt', aldus Rodenburg.