SP vraagt debat in gemeenteraad aan vanwege problemen gevangenis Alphen PI Alphen | Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat mogelijk debateren over de problemen in de Alphense gevangenis. Maandag heeft de SP een debat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West. Maar voordat het zover is moet er wel eerst voldoende steun binnen de raad zijn, meldt mediapartner Studio Alphen.

Vakbonden en (ex-)gedetineerden klaagden eerder maandag bij Omroep West over onveilige situaties in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Dat heeft te maken met het relatief hoge ziekteverzuim. Tien procent van het personeel zat vorig jaar ziek thuis. Ter vergelijking: in de zorg is dat ruim vijf procent. 'Het gaat hier nog eens goed uit de hand lopen', schrijft een gevangene in een brief aan Omroep West. Hij trekt aan de bel omdat er te weinig gekwalificeerde bewaarders rond zouden lopen. Ook zou er geen zorg worden verleend aan mensen die dat nodig hebben en zou het vaak mis gaan met medicatie.