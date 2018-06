Krikke over Pegida-demonstratie: 'Verplaatsen zou een oplossing kunnen zijn'

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag overweegt de geplande Pegida-demonstratie voor de as-Soennah moskee te verplaatsen. Dat zei ze maandagmiddag in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'Het zal niet lang meer duren tot ik een besluit neem', aldus de burgemeester.

Pegida is van plan tijdens de vastenmaand ramadan demonstratief te roosteren voor moskees in vijf gemeenten, waaronder Den Haag. Daar wil de anti-islambeweging vrijdag 8 juni voor de deur van de as-Soennah moskee een speenvarken op de barbecue leggen.

In Utrecht werd de demonstratie voor de Ulu-moskee al verboden en kregen de demonstranten een andere locatie aangewezen. 'Die uitspraak laat goed het bestuurlijk dilemma zien', zegt Krikke. 'Mensen hebben het recht om te demonsteren en moeten daar dus ook de gelegenheid voor krijgen. Aan de andere kant moet het wel goed en veilig kunnen gebeuren.'



Verplaasten demonstratie

Of burgemeester Krikke het voorbeeld van Utrecht volgt en de demonstranten een andere plek toewijst, is niet nog duidelijk. 'Het zou één van de oplossingen kunnen zijn. Maar de demonstratie op een ander tijdstip houden, zou ook kunnen. Er zijn verschillende mogelijkheden die je tegen elkaar moet afwegen. En dan moet die afweging ook één zijn die voor iedereen te begrijpen is', aldus de burgemeester.

Ook in Arnhem en Gouda is de groep niet welkom op de plek die Pegida had uitgekozen. In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan.

