West Wekker: staking openbaar vervoer en Aké voorkomt nederlaag Oranje

REGIO - Goedemorgen! Moet je met het streekvervoer vandaag? Let dan op: de chauffeurs van vervoerder Arriva leggen tot morgenochtend het werk neer. Verder in de West Wekker aandacht voor de SP die een debat in gemeenteraad wil vanwege problemen in de Alphense gevangenis en voor Nathan Aké, die een nederlaag van Oranje voorkwam.

1. Met de fiets naar je werk: Arriva streekvervoer staakt

Als je van plan bent vandaag met het streekvervoer te reizen, let dan even op welke bus je moet hebben. Een deel van Zuid-Holland moet het namelijk stellen zonder streekvervoer. De chaffeurs van vervoerder Arriva leggen het werk neer tot morgenochtend, waardoor bussen van Arriva niet rijden. Het gaat om bussen in de omgeving van Leiden, Lisse, Alphen aan den Rijn, Gouda en Schoonhoven.

2. SP vraagt debat in gemeenteraad aan vanwege problemen gevangenis Alphen

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gaat mogelijk debatteren over de problemen in de Alphense gevangenis. Gisteren heeft de SP een debat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving van Omroep West. Maar voordat het zover is, moet er wel eerst voldoende steun binnen de raad zijn, meldt mediapartner Studio Alphen.

3. Krikke over Pegida-demonstratie: 'Verplaatsen zou een oplossing kunnen zijn

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag overweegt de geplande Pegida-demonstratie voor de as-Soennah moskee te verplaatsen. Dat zei ze gistermiddag in het Omroep West-radioprogramma Studio Haagsche Bluf. 'Het zal niet lang meer duren tot ik een besluit neem', aldus de burgemeester.

4. Nathan Aké voorkomt nederlaag tegen Italië

Nathan Aké heeft het Nederlands elftal voor een verlies behoed. In en tegen Italië kopte de Hagenaar vlak voor tijd de gelijkmaker binnen: 1-1. Het was het eerste interlanddoelpunt voor de voormalig jeugdspeler van onder meer Wilhelmus en ADO Den Haag.

Weer: In de loop van de dag komt de zon door. Bij een aanhoudende noordoosten wind wordt het 17 tot 22 graden.

Team West – algemene info:

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.