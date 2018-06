Nathan Aké voorkomt nederlaag tegen Italië

DEN HAAG - Nathan Aké heeft het Nederlands elftal voor een verlies behoed. In en tegen Italië kopte de Hagenaar vlak voor tijd de gelijkmaker binnen: 1-1. Het was het eerste interlanddoelpunt voor de voormalig jeugdspeler van onder ander Wilhelmus en ADO Den Haag.

Aké scoorde op het moment dat Italië nog maar met tien man op het veld stond. Domenico Criscito kreeg in de 67e minuut een rode kaart voor een overtreding op de doorgebroken Ryan Babel. Twee minuten daarvoor had Simone Zaza de viervoudig wereldkampioen op voorsprong geschoten.

Italië, deze maand ook afwezig op het WK, was vooral voor rust veel sterker. De thuisploeg had wel vier keer kunnen scoren. Oranje herstelde zich enigszins na rust en ging pas echt op de aanval spelen nadat Italië met tien man was komen te staan.