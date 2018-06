Roeien in 'strijd' tegen zelfmoord: 'Er moet over gepraat worden'

DEN HAAG - Nog geen half jaar geleden pleegde de broer van de Haagse student Camiel Spreij zelfmoord. Als eerbetoon aan hem roeit Camiel woensdag de Ringvaart Regatta in Delft. Hij hoopt zo ook geld op te halen voor de zelfmoord-preventielijn 113.

Deelnemers aan de Ringvaart Regatta leggen een afstand van honderd kilometer af, maar Spreij doet er 113. 'Want dat is het nummer van de zelfmoordlijn', legt hij uit. 'Zo wil ik proberen dit onderwerp voor anderen bespreekbaar te maken.'

Het is volgens hem belangrijk dat het taboe rond zelfmoord weggehaald wordt. 'Er moet over gepraat worden', benadrukt hij. 'Mensen met dit soort gedachten denken vaak dat er geen andere uitweg is, maar die is er vaak wél.'



Lespakketten

Spreij hoopte met zijn actie 113.000 euro op te halen, maar dat lijkt hij niet te halen. Dinsdagochtend stond de teller op 10.000 euro. Het geld dat de Haagse student binnenhaalt, wordt gestoken in lespakketten voor het basis- en voortgezet onderwijs. 'Met deze lespakketten willen we leerlingen tussen de 15 en 25 jaar helpen om over dit soort zaken te praten', legt Spreij uit. 'Dit is namelijk een kwetsbare leeftijdsgroep.'

De Ringvaart Regatta start woensdag om 6.00 uur. 'Het zal een flink zware tocht worden', weet Spreij. 'Met flink wat emoties...'

(Hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl).