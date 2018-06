'Net als in Frankrijk...', maar staking streekvervoer leidt niet tot grote problemen

LEIDEN - De streekbussen in onze regio rijden dinsdag niet. De buschauffeurs staken om hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij te zetten. Het busstation in Leiden ligt er verlaten bij. Veel mensen blijken op de hoogte van de staking, maar een enkeling werd er toch door verrast.

Het is dinsdagochtend niet overdreven druk bij het station van Leiden. Hier en daar zijn groepjes mensen druk met hun telefoon in de weer. Ze proberen een lift te regelen met een collega. Geen boze reacties; de meesten hebben begrip voor de staking. 'Het is wel vervelend', zegt een gestrande reiziger. 'Dan maar thuis gaan werken...'

Een gehaaste zakenman kijkt vreemd op als hij het verlaten busplatform ziet. Hij komt uit Frankrijk. Als hij hoort van de staking roept hij: 'Merde!'. 'Net als in Frankrijk', verzucht hij en hij rent naar een taxi.



Busstaking duurt hele dag

De streekbussen rijden niet tot de eerste rit van woensdagochtend. Het gaat om bussen van vervoerder Arriva in de omgeving van Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Lisse en Schoonhoven. Het streekvervoer rijdt ook niet in delen van Flevoland en Overijssel.

Arriva raadt aan de website te raadplegen voor een actuele stand van zaken.