'Bunker Seyss-Inquart mag niet in particuliere handen komen' Bunker-Seyss-Inquart in Wassenaar | Foto: Ronald Klomp Bunker Clingendael - 1945 | Archief: Ronald Klomp

WASSENAAR - Het Rijksvastgoedbedrijf wil de bunker van Seyss-Inquart, vlakbij de ingang van Park Clingendael in Wassenaar, verkopen. En dat is tegen het zere been van de stichting WOII Sporen. Die organisatie is bang dat het belangrijkste militaire erfgoed, gerelateerd aan het Duitse bestuur gedurende de bezettingsjaren, in vekeerde handen komt.

Voorzitter Ronald Klomp zou graag zien dat het unieke object 'een landmarkeringspunt wordt voor herdenken, onderzoek en educatie'. 'Zoiets hebben wij niet in Den Haag', zei hij op Radio West. 'Als de bunker wordt verkocht voor een aanzienlijk bedrag, dan moet daar commercieel iets uitgehaald worden', vervolgt hij. Liever ziet de stichting dat de bunker naar de Nationale Monumentenorganistie (NMo) gaat. Klomp noemt het 'erg teleurstellend' dat het Rijksvastgoedbedrijf zegt dat het NMo gewoon mag meebieden. 'Het gaat gewoon naar de hoogste bieder. De overheid heeft de NMo juist opgericht, en 60 miljoen euro gegeven, om monumenten in stand te houden.

Rapport Stichting WOII Sporen heeft een rapport opgesteld om de politiek ervan te overtuigen de bunker niet de verkopen. Het rapport wordt onder de aandacht gebracht van de gemeenteraden van Den Haag en Wassenaar en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 'Pijnlijk dat we de politiek ervan moeten overtuigen, dat dit een heel belangrijk iets is', zegt Klomp. De buurt zou het wel zien zitten om van het gebouw van Seyss-Inquart een museum te maken. Zo blijft de als stadsboerderij gecamoufleerde bunker, de laatste in zijn soort, behouden. De civiele commandobunker werd in 1943 speciaal gebouwd door de Abteilung Siedlung und Bauten.

Rijkscommissaris van Nederland In 1940 werd Seys-Inquart rijkscommissaris van het door de Duitsers bezette Nederland en in de Haagse Ridderzaal officieel door de Duitse Wehrmachtgeneraals, Nederlandse en Duitse ambtenaren ingehuldigd. Hij woonde tijdens zijn verblijf in Nederland op het landgoed Clingendael in Wassenaar. Tussen Clingendael en het Haagse Landgoed Oosterbeek werd de commandobunker gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Koninklijke Landmacht nog gebruik van de bunker, onder meer om verbinding te houden met Nederlandse troepen overzee. Tijdens de Koude Oorlog werd er rekening mee gehouden dat de Nederlandse regering hier in crisissituaties onderdak moest kunnen vinden.