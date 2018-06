Leiderdorp genomineerd als groenste stad van Nederland

LEIDERDORP - De jury van de Nationale Groencompetitie heeft besloten: Leiderdorp mag meedingen naar de titel 'Groenste stad van Nederland 2018'. Dat meldt mediapartner Unity. De gemeente gaat de strijd aan met Edam-Volendam en Wageningen. Donderdag 20 september wordt de winnende gemeente uitgeroepen.

Leiderdorp is door de Stichting Entente Florale Nederland gevraagd om mee te doen aan deze verkiezing. Zo'n uitnodiging krijgt een gemeente alleen als het groenbeleid tot de top van Nederland behoort. Vorige week vrijdag bracht een tienkoppige jury van de stichting een bezoek aan Leiderdorp, waarna ze besloten de gemeente te nomineren.

Te voet en op de fiets werden zij door de gemeente geleid. Volgens mediapartner Unity waren ze erg onder de indruk van de Leidersdorpse Heemtuim. Ook de variatie aan bewonersinitatieven viel hen op. 'Ik heb groene stukken gezien die ik nog niet kennen. Leiderdorp heeft me aangenaam verrast', zegt een van de juryleden.



Prijskaartje

In 2017 werd Den Haag verkozen tot de 'Groenste stad van Nederland'. Daar hing een behoorlijk prijskaartje aan. Deelname aan de competitie heeft de gemeente 20.000 euro gekost. Dat geld is uitgegeven aan vormgeving, routebeschrijvingen, beeldmateriaal en de organisatie die bij de deelname komt kijken.

In Leiderdorp heeft D66 om een overzicht van de kosten gevraagd. In de beantwoording van de schriftelijke vragen is te lezen dat het college van de burgemeester en wethouders de kosten ook rond de 20.000 euro schat. Volgens het college moet Leiderdorp dat zien als een investering in het groenbeleid van de gemeente.