Eikenprocessierups duikt op in Nieuwkoop en Gouda

NIEUWKOOP - De gemeente Nieuwkoop waarschuwt voor eikenprocessierupsen. Die zijn aangetroffen bij bomen bij sportpark Den Dulen.

De gemeente heeft de bomen waar de rupsen zitten gemarkeerd met linten. De nesten worden binnenkort door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd. Ook in Gouda is het raak. Daar is een klein nest gezien bij de Heemtuin en komen er meldingen uit het Groenhovenpark en de omgeving van de Nieuwe Gouwe. Vanwege de hoge temperaturen werd er al vroeg in het voorjaar gewaarschuwd voor de rupsen.



'Bedek armen, benen en hals'

De eikenprocessierups is de rups van de nachtvlinder en duikt vooral op in de maanden mei, juni en juli. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel: eikenbladeren. Vandaar de naam eikenprocessierups. De microscopisch kleine, pijlvormige haartjes van deze rups kunnen leiden tot jeuk, huiduitslag, geïrriteerde ogen en je kan ook last krijgen van je luchtwegen.

Het RIVM raadt daarom aan elk contact met de rupsen, hun brandharen en lege nesten te vermijden. Mensen die een gebied bezoeken waar eikenprocessierupsen zitten, wordt geadviseerd hals, armen en benen te bedekken en daar niet op de grond te gaan zitten. 'Kies wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen besmette bomen staan.'

Wie toch in aanraking komt met de rupsen of hun haartjes, moet niet krabben of wrijven over die plek, maar hun huid en ogen goed afspoelen met water. Kleren waar haartjes op zitten, kun je het best wassen op een temperatuur van zestig graden.



Huisarts

'De klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken', laat een woordvoerder van het RIVM weten. 'Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een gel van aloë vera kan verlichting geven.' Wie ernstige klachten heeft, moet contact opnemen met de huisarts.