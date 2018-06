'Had nog erger kunnen aflopen', tot vijf jaar cel geëist voor overval Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Tegen de 23-jarige man die wordt verdacht van de gewapende overval bij Jan Cardan B.V., een bedrijf in Nieuwerkerk aan den IJssel dat tweedehands vrachtwagens verkoopt, is maandag veertig maanden cel geëist.

De overvaller kwam de zaak op 13 juli vorig jaar 's ochtends vroeg binnen, richtte een pistool op de 74-jarige ondernemer en eiste geld. 'Ik wil de kluis!' Om zijn eis kracht bij te zetten spande hij de haan van het wapen. Het slachtoffer wist dat het menens was en pakte zevenhonderd euro uit zijn portemonnee. 'Neem dit maar, een kluis heb ik niet.'

Met dat bedrag ging de overvaller er vandoor. Hij vertrok, samen met een tweede man, op een scooter. Het duo scheurde er op hoge snelheid vandoor en kon een geparkeerde vrachtwagen maar net ontwijken. Omdat de scooter de zijkant van de truck schampte, onthield de vrachtwagenchauffeur het kenteken van de scooter.



Vingerafdruk

Justitie is ervan overtuigd dat de 23-jarige verdachte de overvaller was. In het kantoor van Jan Cardan B.V. is een plastic tas van de overvaller gevonden met zijn vingerafdruk erop. Verder bleek hij tijdens een afgeluisterd gesprek over specifieke daderkennis te beschikken.

Tegen de man die de scooter zou hebben bestuurd, is vijf jaar cel geëist omdat hij al eens eerder werd veroordeeld voor een overval. Twee andere mannen (24 en 25 jaar) die via oplichting de scooter regelden, 'em hadden klaargezet en na de overval weer snel verkochten, is veertig en 24 maanden cel geëist. In deze eis zijn ook andere Marktplaats-oplichtingen meegenomen. De 24-jarige verdachte wordt ook nog verdacht van een poging tot afpersing. Een vijfde man (22) - die de overvallers vlakbij het kantoor met de auto zou hebben opgepikt - moet wat het Openbaar Ministerie betreft achttien maanden de gevangenis in.



'Had nog erger kunnen aflopen'

De officier van justitie betoogde in de rechtszaal dat de overval nóg erger had kunnen aflopen. In de plastic tas van de overvallers werd namelijk een rol tape gevonden. 'Dat rechtvaardigt de conclusie dat er plannen waren het nog gewelddadiger aan te pakken. Een andere verklaring kan ik namelijk niet bedenken.'