Geen bussen, dan maar op zoek naar een taxi of een lift

DEN HAAG - ‘Merde! Net als in Frankrijk’. De Franse zakenman is zichtbaar ontstemd op het lege busstation bij Leiden CS dinsdagmorgen. Chauffeurs van Arriva staken voor een betere cao. Er rijden dinsdag de hele dag geen streekbussen in Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Lisse en Schoonhoven. De zakenman loopt in het Frans vloekend naar de taxi's.

In het Golden Tulip Hotel bij Leiden CS worden de ingevulde stakingsformulieren geteld. ‘Meer dan 80% van de chauffeurs in vaste dienst doet mee’, zegt de stakingsleider. De chauffeurs mogen van de leiding van het bedrijf niet op het Arriva-terrein komen. Dat is nieuw. Bij eerdere stakingen mocht dat wel. ‘Absurd gewoon, ze flikkeren ons zomaar op straat’, mopperen de stakers. Een groepje heeft zich verzameld voor de poort.

De bonden hebben de staking georganiseerd omdat de cao-besprekingen helemaal vastzitten. De chauffeurs willen meer 'lucht' in hun diensten. Tijd voor kop koffie, een plas of gewoon een paar minuten rust. Dat wordt ze, zeggen de bonden, niet gegund.



Estafettestaking

Na enkele landelijke stakingen zijn er nu zogenoemde estafette-stakingen georganiseerd. Dinsdag rijden er geen bussen in delen van Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. In Leiden is het niet heel druk op de perrons, maar er zijn altijd mensen die toch niets weten van de staking. Zij proberen naarstig via de mobiele telefoon een lift te regelen.

‘Ik ben niet heel blij nu’, zegt een mevrouw terwijl ze haar Whatsapp afsluit. ‘Nu moet ik weer collega’s gaan lastigvallen. Meestal kondigen ze het vooraf aan in de bussen, maar van deze staking wist ik niets.’ Een koppeltje uit Australië komt met de trein van Schiphol. Ze zetten berustend hun rugzakken neer bij een bankje. ‘We zijn op familiebezoek. Ze zeiden: ‘pak de bus maar, dan zien we jullie vanavond. Beetje slechte timing’. De twee gaan vervolgens op zoek naar een taxi.



Niet wijken

De chauffeurs zijn ondertussen vastberaden. FNV-stakingscoördinator en chauffeur Michael Vond is duidelijk: ‘Wij wijken niet. We hebben een traject uitgestippeld en daar blijven we bij. We zijn het spuugzat om uitgeknepen te worden als een sinaasappel.’