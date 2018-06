Pegida mag niet demonstreren bij Haagse moskee

DEN HAAG - Anti-islambeweging Pegida mag vrijdag alleen demonstreren op de Haagse Koekamp, tegenover het Centraal Station. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke besloten. Pegida wilde voor de as-Soennah moskee aan de Fruitweg een barbecue houden, maar de burgemeester is bang voor ernstige verstoringen van de openbare orde en daarom heeft ze dat verboden.

Pegida demonstreert tijdens de vastenmaand ramadan in vijf gemeenten, waaronder Gouda en Den Haag. Het plan was om in alle gemeenten een speenvarken te roosteren voor een moskee. In Utrecht werd de demonstratie voor de Ulu-moskee verboden en kregen de demonstranten een andere locatie aangewezen. Pegida besloot uiteindelijk van de demonstratie in Utrecht af te zien.

Ook in Arnhem en Gouda is de anti-islambeweging niet welkom op de plek die Pegida had uitgekozen. In Gouda mag Pegida woensdag demonstreren achter de Agnietenkapel. In Rotterdam mag de beweging donderdag wel voor de Laleli-moskee gaan staan. In Den Haag mag er tussen 20:30 en 22:00 uur gedemonstreerd worden op de Haagse Koekamp. 'Demonstreren is een grondrecht dat we in Den Haag hoog achten', zegt burgemeester Krikke.



Pegida: we komen, maar meer zeggen we niet

Voorman Edwin Wagensveld van Pegida zegt tegen Omroep West dat hij al eerder verwachtte dat hun protest verboden zou worden. 'Dat wist ik drie weken geleden al, toen ik de aanvraag indiende', laat hij weten. Een verplaatsing naar de Koekamp ziet hij niet zitten. 'Dan gaat de burgemeester daar alleen staan, denk ik.' Hij noemt het belachelijk dat de demonstratie bij de moskee verboden is door de Haagse burgemeester. 'Ongelooflijk dat het grondrecht op demonstreren is vervallen nu Nederland bezet is door de islam. Normaal demonstreren voor een gebouw, tegen de moskee, de gewapende jihad, vrouwenbesnijdenis en ook nog eens subsidie van de staat... dat moet toch kunnen?'

Wagensveld zegt dat Krikke is gezwicht voor dreigingen vanuit de moslim-gemeenschap en zegt niet te begrijpen waarom zijn demonstratie wordt verboden, maar de dreigers niet worden aangepakt. Volgens hem laten de Pegida-aanhangers zich niet zo maar door het verbod tegenhouden. 'Den Haag heeft veel moskeeën. We komen zeker, maar waar, wanneer en hoe we gaan opduiken dat ga ik u niet vertellen. Ik heb geen zin in kat- en muisspelletjes.'

