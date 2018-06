Drietal stopt tassen vol met spullen bij So Low in Rijswijk

RIJSWIJK - Twee vrouwen en een man hebben hun tassen vol geladen met spullen bij So Low in Rijswijk en zijn daarna zonder te betalen vertrokken. De drie zijn duidelijk vastgelegd op bewakingsbeelden.

Het drietal slaat toe op woensdag 11 april bij de winkel in winkelcentrum In de Boogaard. Ze stelen vooral spullen en speelgoed van het merk Unicorn. De totale waarde is ruim 600 euro.



Herkent u de verdachten?

