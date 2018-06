Vrouw beroofd van telefoon in pashokje H&M Den Haag

DEN HAAG - Een 20-jarige vrouw krijgt de schrik van haar leven als er bij H&M in Den Haag plotseling een man achter haar in het pashokje staat. Hij pakt haar in een wurggreep en doorzoekt haar tas. De verdachte is gefilmd in de winkel, maar ook tijdens zijn vlucht.

Het slachtoffer is op maandagmiddag 5 maart bij H&M aan de Weversplaats in Den Haag. Ze gaat een pashokje in, controleert of het gordijn goed dicht zit en zet haar spullen neer. Als ze opkijkt, ziet ze via de spiegel dat er een man in het pashokje staat.

Het gaat heel snel. De man pakt haar van achteren vast in een wurggreep. Dat doet hij zo hard dat ze geen lucht meer krijgt en door haar knieën zakt. Daardoor laat de man haar wat losser. Ze krijgt wat meer lucht en ze begint te schreeuwen en te trappen.



Telefoon weg

Op dat moment gaat de man er vandoor. Hij rent naar beneden en gaat rechtsaf de winkel uit, richting de Wagenstraat. De vrouw blijft compleet in paniek achter en wordt opgevangen door klanten en personeel van H&M. Later blijkt dat onder andere haar telefoon uit haar tas is gestolen.

De verdachte is niet alleen in de winkel gefilmd. Aan de hand van de camera’s in de binnenstad heeft de politie achteraf gezien dat hij via de Wagenstraat naar de Stationsweg is gelopen. Daar is hij duidelijk in beeld gebracht.



Herkent u de man?

