Twaalf dure horloges gestolen bij Jewelz in Den Haag

DEN HAAG - Personeel van Jewelz in de Venestraat in Den Haag ontdekt dat er twaalf dure horloges van het merk GC zijn verdwenen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat die zijn gestolen door twee mannen.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De dieven slaan toe op maandagmiddag 12 maart. Ze komen vlak na elkaar de winkel binnen en lopen meteen door naar achteren, waar de horloges in een vitrine staan. Het personeel is op dat moment andere klanten aan het helpen.

Eén van de mannen maakt de vitrine open. Normaal zit die altijd op slot. Waarom hij deze keer open was, is niet bekend. Samen halen ze de horloges eruit en stoppen ze in hun tassen. Eén van de mannen loopt daarna meteen de winkel uit. De ander loopt voor de vorm nog een rondje door de winkel en vertrekt dan ook.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem