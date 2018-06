Medewerkers Jumbo Scheveningen mishandeld en bedreigd na winkeldiefstal

DEN HAAG - Een winkeldiefstal bij een Jumbo supermarkt op Scheveningen is behoorlijk uit de hand gelopen. Een beveiliger en een medewerker zijn bedreigd en mishandeld door twee mannen, nadat ze een vrouw hadden aangesproken omdat ze koffie zou hebben gestolen. De verdachten zijn duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De vrouw en twee mannen komen op woensdag 18 april rond 17.45 uur binnen bij de supermarkt aan de Van Bergenstraat. De beveiliger weet dat de mannen een dag eerder al in de winkel waren zonder iets te kopen en houdt ze daarom in de gaten.

De beveiliger ziet vervolgens dat de vrouw meerdere doosjes koffiecups van Nespresso in haar mandje doet en dat ze in de winkel meerdere keren contact heeft met de mannen. Die lijken de beveiliger ook in de gaten te houden. Als die ziet dat de vrouw de koffie in haar tas stopt, besluit hij haar bij de uitgang op te wachten. Voor de zekerheid roept de beveiliger de hulp in van twee andere medewerkers van de Jumbo.



Mishandeling en bedreiging

Als de vrouw zonder te betalen langs de kassa loopt, spreekt de beveiliger haar aan. Hij zegt dat ze is aangehouden voor winkeldiefstal en vraagt of ze met hem mee wil lopen. Dan komen de twee mannen op hem af. Eén van hen grijpt hem vast en bedreigt hem met de dood. De andere man geeft de beveiliger een vuistslag tegen zijn oor en kaak.

Een andere medewerker krijgt ook een harde klap van één van de mannen en valt daardoor tegen een reclamebord aan. De vrouw loopt intussen naar buiten, vlak daarna gevolgd door één van de mannen. De andere man bedreigt de beveiliger nog een keer met de dood en vertrekt dan ook.





Herkent u de verdachten?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem