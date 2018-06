Inbreker steelt vier elektrische fietsen bij inbraak Rijswijk

RIJSWIJK - Tijdens een inbraak bij fietsenwinkel.nl in Rijswijk zijn vier elektrische fietsen gestolen met een totale waarde van 9000 euro. De inbreker is gefilmd door de bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 juni. Meer zaken zijn hier vinden.

De man weet de winkel aan het Generaal Eisenhowerplein binnen te komen in de nacht van maandag 11 september 2017. Hij maakt eerst een gat in de ruit en breekt dan de rest van het glas eruit. Vervolgens kan hij de deur van binnenuit open maken.

De dief gaat meteen op zijn doel af: vier dure elektrische fietsen van de merken Sparta, Puch en Victesse. Die neemt hij in etappes mee naar buiten. Mogelijk zijn de fietsen u na de inbraak te koop aangeboden. In dat geval hoort de politie dat graag.



Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem